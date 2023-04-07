Ученые из Петербурга разработали технологию по транспортировке донорской крови по воздуху

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Российским ученым удалось разработать БПЛА, который можно задействовать для доставки донорской крови по воздуху в тот или иной пункт. Причем процесс не занимает много времени. Соответствующую работу провели сотрудники Санкт-Петербургского Федерального Исследовательского центра РАН, пишет издание "Кубанские новости".
Речь идет о беспилотном летательном аппарате, имеющем конструкцию, которая по виду напоминает букву "П". К ножкам дрона крепятся двигатели, которые управляют аппаратом. На основной же части закрепляются контейнеры с донорской кровью. За один раз БПЛА способен транспортировать до 15 кг крови. Причем дрон летит со скоростью 15 м/с, преодолевая расстояние до 25 км. Кроме того, разработчики особое внимание уделили системе крепления контейнеров. Авторы данного проекта подчеркнули, что устройства фиксации дают возможность прочно закреплять контейнеры на БПЛА. К тому же они легко снимаются с аппарата. Петербургские ученые рассчитывают, что их разработка поможет в разы сократить длительность перевозки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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