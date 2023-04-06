В Санкт-Петербурге за сутки еще 891 человек заболел COVID-19

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В Северной столице за истекшие 24 часа, 7 апреля, обнаружили 891 нового носителя коронавируса. Этой информацией поделились сегодня, в субботу, в оперативном штабе по мониторингу распространения COVID-19 в РФ. За прошедшие сутки в городе вылечились 1028 жителей. Кроме того, в больницы были доставлены 87 граждан, шесть человек умерли.
По данным оперативного штаба, за 24 часа в России в лечебные учреждения поступил 1221 человек. Если сравнивать с шестым апреля, то это больше на 4,6%. За сутки из больниц выписали 9956 граждан, успешно поборовших коронавирусную инфекцию. За сутки в стране было подтверждено 8955 новых фактов заражения коронавирусом, скончались 37 носителей COVID-19.
Отметим, что в российской столице за минувшие 24 часа обнаружили 1317 носителей коронавируса, 8 заболевших умерли. За этот период в Москве пришлось госпитализировать 100 граждан, вылечились 1379 человек. Накануне в столице РФ было подтверждено 1140 новых случаев коронавирусной инфекции.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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