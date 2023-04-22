На счетах ничего нет: Смольный не выплатил компенсации всем пострадавшим во время теракта в Петербурге, несмотря на обещания Беглова

Сегодня, 16:36

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На счетах ничего нет: Смольный не выплатил компенсации всем пострадавшим во время теракта в Петербурге, несмотря на обещания Беглова
Фото из открытых источников

Появившаяся в некоторых ТГ-каналах информация о выплате обещанных губернатором Александром Бегловым компенсаций всем пострадавшим в теракте на Университетской набережной расходится с данными СМИ.

Ранее жители Санкт-Петербурга, пострадавшие во время взрыва на Васильевском острове, во время которого погиб известный военкор Владлен Татарский, пожаловались, что не могут добиться обещанных денег от города. Позднее журналистам поступили сообщения, что никаких проблем нет и причитающиеся выплаты были перечислены пострадавшим.

«Официальные органы подтвердили информацию о том, что обращений по поводу задержек или каких бы то ни было проблем не было: еще 3 апреля 2023 года распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга утвержден порядок предоставления материальной помощи и по состоянию на 21.04.2023 были назначены и перечислены единовременные выплаты всем пострадавшим», — говорится в сообщении, которое приводит ФАН.

Однако председатель экспертного совета ЕКЦС Алексей Есаков сообщил журналистам, что один из горожан по-прежнему не увидел денежных средств, обещанных губернатором Петербурга Александром Бегловым. Аналогичную информацию сообщил и пострадавший петербуржец Сергей Чулин.

«От Смольного, насколько я знаю, никто еще не говорил, что получил. Я посмотрел сейчас, ничего не пришло. На счетах ничего нет. (Представители власти — прим. ред.) приезжали ко мне, когда я был в больнице. Тогда у меня была только банковская карточка. Остальное я сдал в гардероб. Они сфотографировали карту с обоих сторон. На этом наше общение с социальным отделом города закончилось. С тех пор, пока никто со мной не связывался», — рассказал он.

При этом петербургский предприниматель Евгений Пригожин ранее пообещал выплатить компенсации всем пострадавшим во время теракта. По состоянию на 21 апреля, 85 человек получили компенсации. Их общая сумма составила более 61 млн рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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