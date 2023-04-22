На счетах ничего нет: Смольный не выплатил компенсации всем пострадавшим во время теракта в Петербурге, несмотря на обещания Беглова

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Появившаяся в некоторых ТГ-каналах информация о выплате обещанных губернатором Александром Бегловым компенсаций всем пострадавшим в теракте на Университетской набережной расходится с данными СМИ.
Ранее жители Санкт-Петербурга, пострадавшие во время взрыва на Васильевском острове, во время которого погиб известный военкор Владлен Татарский, пожаловались, что не могут добиться обещанных денег от города. Позднее журналистам поступили сообщения, что никаких проблем нет и причитающиеся выплаты были перечислены пострадавшим.
Однако председатель экспертного совета ЕКЦС Алексей Есаков сообщил журналистам, что один из горожан по-прежнему не увидел денежных средств, обещанных губернатором Петербурга Александром Бегловым. Аналогичную информацию сообщил и пострадавший петербуржец Сергей Чулин.
При этом петербургский предприниматель Евгений Пригожин ранее пообещал выплатить компенсации всем пострадавшим во время теракта. По состоянию на 21 апреля, 85 человек получили компенсации. Их общая сумма составила более 61 млн рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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