Апарт-отели для специалистов из российских регионов могут появиться в Санкт-Петербурге

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Апарт-отели для специалистов из российских регионов могут появиться в Санкт-Петербурге
Фото из открытых источников

В городе на Неве рассматривают возможность создания апарт-отелей для высококвалифицированных рабочих и инженеров из прочих российских регионов. Так руководство Санкт-Петербурга отреагировало на послание главы российского государства Федеральному собранию, в котором речь шла о важности запуска льготной аренды жилья для работников ОПК. Соответствующий материал опубликован на страницах издания "Вечерний Санкт-Петербург".

Согласно приблизительным сведениям, в настоящее время в Северной столице дефицит рабочих с техническим образованием превышает 10 000 человек. Местные власти полагают, что справиться со сложившейся ситуацией можно посредством создания бюджетных апарт-отелей для специалистов из остальных регионов государства. Кроме того, руководство Петербурга утверждает, что тем самым удастся избежать банкротства строительных компаний.

По словам Константина Сторожева, являющегося председателем Экспертного совета по апартаментам Российской гильдии управляющих и девелоперов, за десять месяцев позапрошлого года было реализовано на 40% больше юнитов в апарт-отелях, нежели за такой же период 2022-го. В Nikoliers подчеркнули, что в проектах, которые были введены в эксплуатацию в минувшем году, в среднем не востребовано было 20% квартир. Вице-губернатор города Кирилл Поляков придерживается мнения, что проблему поможет решить перепрофилирование строящегося жилья.

"Высококвалифицированных работников сложно найти, а помощь с жильем очень помогает. Мы предлагаем иногородним кандидатам помощь с общежитием на все рабочие вакансии – без учета зарплаты и стажа", - сообщили в одной из компаний Санкт-Петербурга.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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