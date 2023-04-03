В Санкт-Петербурге по прогнозу синоптиков ожидается потепление

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Синоптик Михаил Леус рассказал о прогнозе метеорологов погодных условий в Санкт-Петербурге на 5 апреля. Он отметил, что по наблюдением метеорологов в воздушном пространстве над городом постепенно будет располагаться антициклон, который перемещается из скандинавского региона. Именно с ним синоптики связывают такие температурные показатели, которые по статистическим наблюдениям чаще всего бывают в это время года в городе.
Леус расказал, что согласно прогнозу температура воздуха в городе ожидается от 4 до 6 градусов выше нуля. Он также добавил, что согласно прогнозу в городе не ожидается выпадение значительного количества осадков. При этом, добавил он, ожидается не слишком сильная облачность с прояснениями, ветер северо-восточного направления.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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