Новый мост через Черную речку за 177 млн рублей намерены возвести в Петербурге

Через Черную речку в створе Сердобольской улицы в Северной столице собираются построить мост. В настоящее время местная дирекция транспортного строительства задействована в поисках подрядчика.

Накануне, в понедельник, была опубликована документация. Она появилась на сайте госзакупок. Предусматривается завершение работ не позднее второго ноября текущего года. Что касается стоимости контракта, то она составляет почти 178 000 000 рублей. Прием заявок от подрядчиков осуществляется до 18 апреля. Итоги конкурса станут известны 21 апреля Задание на разработку рабочей документации указывает на то, что будет построена примерно 40-метровая переправа с двумя полосами движения.

Согласно имеющейся информации, проект планировки для возведения конструкции с подключением к набережной Черной речки получил одобрение в 2018 году. Мост призван разгрузить соседние мосты. Отмечается, что Смольный направит на строительство в нынешнем году не 180 млн рублей, а 220 млн.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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