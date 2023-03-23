По прогнозу синоптиков в Санкт-Петербурге ожидаются дожди и мокрый снег

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Синоптик Михаил Леус сообщил о прогнозе метеорологов погодных условий в Санкт-Петербурге сегодня, 25 марта. Он отметил, что синоптики считают, что на формирование погодных условий в городе окажет влияние холодный циклон с центром над Карелией. Об этом Леус написал в своем телеграм-канале.
Он отметил, что согласно прогнозу в городе ожидаются дожди, а ближе к вечеру уже мокрый снег, на небе ожидаются плотные облака, ветер юго-западного направления со скоростью до 11 метров в секунду, а при порывах до 17 метров в секунду.
При этом согласно прогнозу температура воздуха ожидается плюсовой, от 6 до 8 градусов выше нуля.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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