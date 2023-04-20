Представители школы в Приморском районе не стали комментировать результаты проверки после инцидента с червем в салате

Сегодня, 13:12

0

Image 16+
Представители школы в Приморском районе не стали комментировать результаты проверки после инцидента с червем в салате
Фото из открытых источников

В школе №575 в Приморском районе Петербурга отказались от комментариев после инцидента с червяком в салате, который попался в обеде одного из учащихся. 

Об «червивом салате» ранее сообщили СМИ. Запись инцидента также появилась в Сети. Организацией питания в данном учебном заведении занимается комбинат «Фирма Флоридан». В организации не исключили, что насекомое может оказаться «шалостью» одного из учеников.

«В настоящее время проводятся необходимые дополнительные мероприятия проверки с целью определения всех возможных вариантов появления насекомого в блюде, включая шалость со стороны подростков», — сообщили в «Фирме Флоридан».

В пятницу, 21 апреля, журналисты сообщили, что произошедшим заинтересовались в Следственном комитете России. В данный момент проводится проверка, по факту результатов будет принято процессуальное решение.

СМИ попытались выяснить подробности случившегося, но в учебном заведении инцидент комментировать оказались. Руководство школы №575 направили журналиста в районную администрацию. Однако ответы не удалось получить ни в администрации Приморского района, ни в дежурной службе района. 

Напомним, два года назад в петербургской школе №575 уже были инциденты, связанные с питанием школьников. Так, после обеда ученики почувствовали себя плохо, о чем рассказали родители. В результате проверки в работе «Фирмы Флоридан» были выявлены грубые нарушения, однако ситуацию удалось «замять».

Не исключено, что спустя время комбинат вновь станет фигурантом скандала, если выяснится, что «червивый салат» - вина «Фирмы Флоридан».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Представители школы в Приморском районе не стали комментировать результаты проверки после инцидента с червем в салате

Сегодня, 13:12

Минское «турне» Беглова стоило петербургскому бюджету десятки миллионов рублей

Вчера, 15:44

В Санкт-Петербурге вчера прошел небольшой дождь

Вчера, 15:19

Детский сад на 220 мест построят на Красносельском шоссе в Санкт-Петербурге до апреля 2024 года

20-04-2023, 22:29

В Санкт-Петербурге школьник угрожал захватить школу ради встречи с президентом РФ Путиным

20-04-2023, 20:34

9,5 млн рублей из бюджета Петербурга потратят на обслуживание автопарка Смольного

20-04-2023, 11:56

Движение на Маршала Говорова затруднено в связи с массовым ДТП

20-04-2023, 07:04

В 2022 году в Санкт-Петербурге кровь сдали более 50 000 человек

19-04-2023, 21:44

Один человек погиб и двое пострадали в квартирном пожаре 19 апреля на Павловском шоссе

19-04-2023, 19:19

В Санкт-Петербурге упавший под поезд в метро мужчина лишился части руки

19-04-2023, 14:44

Акции Беглова пошли вниз на «Бирже губернаторов» после скандала с появлением украинского флага в центре Петербурга

17-04-2023, 15:43

В Санкт-Петербурге повысился спрос на аренду офисных помещений

17-04-2023, 13:19

Синоптик Шувалов рекомендовал горожанам не ждать дождей в Санкт-Петербурге ещё неделю

16-04-2023, 21:59

В Санкт-Петербурге мальчик оказался в реанимации после укола матери для лечения больного горла

12-04-2023, 15:14

В Смольном не исключили рост тарифов из-за нехватки денег на капремонт в Санкт-Петербурге

11-04-2023, 21:29

Жители Петербурга не желают платить за парковку в центре города и массово снимают номера с машин

11-04-2023, 16:49

Два человека пострадали в квартирном пожаре на Караваевской улице в Санкт-Петербурге 10 апреля

10-04-2023, 15:24

Ученые из Петербурга разработали технологию по транспортировке донорской крови по воздуху

9-04-2023, 21:44

В Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения женщине, чья дочь едва не покончила с собой

8-04-2023, 22:59

В Санкт-Петербурге за сутки еще 891 человек заболел COVID-19

8-04-2023, 15:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Авиаконструктор Лукашевич перечислил причины схода боеприпаса с бомбардировщика Су-34 над Белгородом

Авиаконструктор Лукашевич перечислил причины схода боеприпаса с бомбардировщика Су-34 над Белгородом

Вчера, 13:19

0

Бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич допускает, что причиной внештатного схода авиационного боеприпаса с...

Подробнее
В Санкт-Петербурге школьник угрожал захватить школу ради встречи с президентом РФ Путиным

В Санкт-Петербурге школьник угрожал захватить школу ради встречи с президентом РФ Путиным

20-04-2023, 20:34

0

В Северной столице подросток, являющийся учеником восьмого класса, угрожал захватить школу ради встречи с главой...

Подробнее
«LENTA.RU»: зачем граждане России бросают дома и отправляются в кругосветное путешествие

«LENTA.RU»: зачем граждане России бросают дома и отправляются в кругосветное путешествие

20-04-2023, 11:59

0

Все больше россиян решаются на то, чтобы отправиться в кругосветное путешествие. Об этом пишет «LENTA.RU», отмечая, что...

Подробнее
Иностранные производители бытовой техники в Кирове и Липецке столкнулись с проблемами

Иностранные производители бытовой техники в Кирове и Липецке столкнулись с проблемами

20-04-2023, 08:34

0

Иностранные производители техники в России испытывают трудности. Так, итальянский бренд Candy, принадлежащий китайской...

Подробнее
«Это не то, ради чего мы обучали суданцев держать оружие»: Пригожин высказался о конфликте в республике

«Это не то, ради чего мы обучали суданцев держать оружие»: Пригожин высказался о конфликте в республике

20-04-2023, 22:51

0

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что хочет мира для народа Судана, в отличие от «ООН и многих других»,...

Подробнее
В Санкт-Петербурге упавший под поезд в метро мужчина лишился части руки

В Санкт-Петербурге упавший под поезд в метро мужчина лишился части руки

19-04-2023, 14:44

0

Сегодня, в среду, в утренние часы на пути на станции метро "Гражданский проспект" упал мужчина. Специалисты...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В ЧВК «Вагнер» действующих военнослужащих не берут — Пригожин опроверг слухи о принудительной вербовке жителей Якутии

В ЧВК «Вагнер» действующих военнослужащих не берут — Пригожин опроверг слухи о принудительной вербовке жителей Якутии

19-04-2023, 15:56

0

Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал информацию о якобы принудительной вербовке шестерых...

Подробнее
В Сети опубликовали полное видео падения и взрыва авиабомбы с Су-34 в Белгороде

В Сети опубликовали полное видео падения и взрыва авиабомбы с Су-34 в Белгороде

Вчера, 12:04

0

В сети опубликовали полное видео момента падения планирующей авиабомбы с самолета Су-34 с ее последующей детонацией....

Подробнее
Один человек погиб и двое пострадали в квартирном пожаре 19 апреля на Павловском шоссе

Один человек погиб и двое пострадали в квартирном пожаре 19 апреля на Павловском шоссе

19-04-2023, 19:19

0

Сегодня, в среду, примерно в 14:30 произошел пожар в Пушкинском районе Северной столицы. Огнем охватило 4-комнатную...

Подробнее
Ган встретился с Мином

Ган встретился с Мином

20-04-2023, 12:59

0

Руководитель китайского внешнеполитического ведомства Цинь Ган встретился и провел переговоры с руководителем...

Подробнее