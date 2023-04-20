Представители школы в Приморском районе не стали комментировать результаты проверки после инцидента с червем в салате

В школе №575 в Приморском районе Петербурга отказались от комментариев после инцидента с червяком в салате, который попался в обеде одного из учащихся.

Об «червивом салате» ранее сообщили СМИ. Запись инцидента также появилась в Сети. Организацией питания в данном учебном заведении занимается комбинат «Фирма Флоридан». В организации не исключили, что насекомое может оказаться «шалостью» одного из учеников.

«В настоящее время проводятся необходимые дополнительные мероприятия проверки с целью определения всех возможных вариантов появления насекомого в блюде, включая шалость со стороны подростков», — сообщили в «Фирме Флоридан».

В пятницу, 21 апреля, журналисты сообщили, что произошедшим заинтересовались в Следственном комитете России. В данный момент проводится проверка, по факту результатов будет принято процессуальное решение.

СМИ попытались выяснить подробности случившегося, но в учебном заведении инцидент комментировать оказались. Руководство школы №575 направили журналиста в районную администрацию. Однако ответы не удалось получить ни в администрации Приморского района, ни в дежурной службе района.

Напомним, два года назад в петербургской школе №575 уже были инциденты, связанные с питанием школьников. Так, после обеда ученики почувствовали себя плохо, о чем рассказали родители. В результате проверки в работе «Фирмы Флоридан» были выявлены грубые нарушения, однако ситуацию удалось «замять».

Не исключено, что спустя время комбинат вновь станет фигурантом скандала, если выяснится, что «червивый салат» - вина «Фирмы Флоридан».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700