Минское «турне» Беглова стоило петербургскому бюджету десятки миллионов рублей

Поездка губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в Белоруссию может серьезно сказаться на бюджете Северной столицы. На развлекательные мероприятия градоначальника и его «свиты» были выделены десятки миллионов рублей, но точной суммы расходов пока не сообщается.

Градоначальник приехал в Минск в рамках проведения «Дней Санкт-Петербурга», которые стартовали 20 и 21 апреля. У Беглова запланировано несколько официальных приемов, включая гала-концерт ведущих творческих коллективов Северной столицы. Согласно порталу «ЕИС Закупки», его стоимость обошлась петербургскому бюджету в 20 млн рублей. В стоимость включены авиаперелеты, проживание и питание порядка 22 участников, включая 10 солистов ведущих театров Санкт-Петербурга.

При этом в организацию «Дней Санкт-Петербурга» входят авиаперелеты делегации Беглова в обе стороны, проживание в фешенебельных отелях, люксовое питание и прочие расходы. Сумм, затраченных на эти пункты, в открытом доступе пока не указано. Вероятно, речь идет о десятках миллионов рублей.

Несмотря на внушительные расходы, выгода от поездки Беглова для Санкт-Петербурга сомнительна. Губернатора неоднократно упрекали в посещении мероприятий, которые больше направлены на развлечения и его личный пиар. Например, в конце прошлого года Беглов побывал в Узбекистане и потратил на поездку 40 млн рублей, сообщали СМИ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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