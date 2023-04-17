9,5 млн рублей из бюджета Петербурга потратят на обслуживание автопарка Смольного

Смольный потратит из бюджета города не менее 9,5 миллионов рублей на обслуживание его собственного автопарка иномарок премиум-класса.

Как стало известно из размещенного правительством Петербурга тендера, администрация ищет подрядчика для обслуживания и ремонта автомобилей марки GENESIS. Начальная максимальная стоимость лота составила 9 млн 485 тыс. рублей. Заявки принимают до 25 апреля. Организаторы тендера не указали число машин, но из приложенной номенклатуры СМИ сделали вывод, что стоимость материалов завышена в несколько раз.

Так, например, ГБАУ «Смольнинское» оценило 4 литра моторного синтетического масла Premium LF Gasoline 5W-20 почти в 13 тысяч, когда его реальная стоимость колеблется в районе двух тысяч.

Петербуржцы при этом не раз критиковали Смольный, поскольку его чиновники предпочитают премиальные импортные авто отечественному автопрому. Так недавно петербуржцы возмутились покупкой 80 автомобилей за 300 миллионов рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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