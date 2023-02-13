В Санкт-Петербурге синоптики прогнозируют температуру воздуха от 0 до + 2 градусов

Сегодня, 20:59

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В Санкт-Петербурге синоптики прогнозируют температуру воздуха от 0 до + 2 градусов
Фото из открытых источников

В Санкт-Петербурге по прогнозу синоптиков сегодня и завтра будет теплая погода, с температурой воздуха около нуля градусов. Метеорологи отмечают, в воздушном пространстве над городом распространяется антициклон, с которым они связывают определенные погодные условия. Прогноз в своем телеграм-канале опубликовал синоптик Леус.

Он отметил, что согласно этому прогнозу в городе сегодня ожидается плюсовая температура воздуха, до 2 градусов выше нуля. Примерно такую же температуру воздуха синоптики прогнозируют и на завтра. Также сегодня, согласно прогнозу, ожидается как облачность, так и рассеивание облаков. Что касается осадков, на сегодня синоптики их не прогнозируют. Завтра, согласно прогнозу, ожидается выпадение снега.

«Температура воздуха 0…+2 градуса, по области -3…+2. Ветер южный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы», – написал синоптик.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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