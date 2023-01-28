В этом году администрация региона планирует организовать туристические поездки на лайнерах в Выборг

Отдел администрации Ленинградской области по вопросам культурной политики принял план проведения туристических мероприятий в регионе на предстоящий сезон. Руководитель комитета Цой сообщил, что одним из запланированных мероприятий является поездка туристов на лайнерах для круизов из Москвы и Санкт-Петербурга в один из древних городов области Выборг.

Сообщается, что прибытие первого водного транспортного средства из Москвы в Выборг ожидается уже в мае этого года.

По статистическим сведениям в прошлом сезоне туристы часто выбирали в качестве маршрута поездку в Санкт-Петербург. Уточняется, что доля забронированных туристических экскурсий в город составила 26,8 %. Чаще всего туристы предпочитали поездку по Санкт-Петербургу на автобусе с гидом и фотографирование в городе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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