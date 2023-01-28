В этом году администрация региона планирует организовать туристические поездки на лайнерах в Выборг

В Москве раскрыли убийство 16-летних советских школьниц спустя 34 года после совершения преступления
Более 30 лет следователи Москвы не могли раскрыть жестокое убийство двух эстонских школьниц. Однако недавно...Подробнее
Отдел администрации Ленинградской области по вопросам культурной политики принял план проведения туристических мероприятий в регионе на предстоящий сезон. Руководитель комитета Цой сообщил, что одним из запланированных мероприятий является поездка туристов на лайнерах для круизов из Москвы и Санкт-Петербурга в один из древних городов области Выборг.
Сообщается, что прибытие первого водного транспортного средства из Москвы в Выборг ожидается уже в мае этого года.
По статистическим сведениям в прошлом сезоне туристы часто выбирали в качестве маршрута поездку в Санкт-Петербург. Уточняется, что доля забронированных туристических экскурсий в город составила 26,8 %. Чаще всего туристы предпочитали поездку по Санкт-Петербургу на автобусе с гидом и фотографирование в городе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Более 30 лет следователи Москвы не могли раскрыть жестокое убийство двух эстонских школьниц. Однако недавно...Подробнее
Отечественный журналист Константин Долгов пообщался с командиром Народного ополчения Донбасса Игорем Безлером и узнал у...Подробнее
Сдача Славянска в 2014 году Игорем Стрелковым (Гиркиным) была самой большой глупостью. Такое мнение высказал командир...Подробнее
Научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Вячеслав Печняк в одном из интервью назвал россиян «колонизаторами»,...Подробнее
«Долларизация» мировой экономики негативно влияет на доходы США. Об этом пишет издание Atlantico, передает...Подробнее
Кирилл Огурцов, который отправился добровольцем в зону проведения спецоперации сразу после объявления частичной...Подробнее
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил о том, что ВСУ пока так и не удалось освободить...Подробнее
В Омске работает движение для оказания помощи военнослужащим, задействованным в «военной спецоперации» РФ на территории...Подробнее
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против «Уралкалия». Предприятие попало в указ «О применении и...Подробнее
Пресс-секретарь российского президента Песков обратился с рекомендацией к руководителю немецкого правительства Шольцу....Подробнее
Комментировать