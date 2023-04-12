Акции Беглова пошли вниз на «Бирже губернаторов» после скандала с появлением украинского флага в центре Петербурга

Сегодня, 15:43

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Акции Беглова пошли вниз на «Бирже губернаторов» после скандала с появлением украинского флага в центре Петербурга
Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов потерял позиции на «Бирже губернаторов». Его акции пошли вниз из-за крупного скандала, связанного с появлением флага Украины на флагштоке возле Таврического дворца, считают СМИ.

«ПолитБрокер» каждую неделю публикует рейтинг губернаторов. Оказалось, акции Беглова за прошедшую неделю упали на несколько пунктов. 

 

В Северной столице 14 апреля состоялось пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ. При этом на флагштоках возле здания Таврического дворца разместили в том числе флаг Украины. Произошедшее вызвало резонанс патриотически настроенной общественности. Беглов, судя по всему, посчитал уместной украинскую символику после теракта в кафе на Университетской набережной, где погиб военкор Владлен Татарский.

«Символизм? Да еще какой! Особенно после теракта 2 апреля, в котором ФСБ вышла на украинский след. Насколько вообще не в своем уме надо быть, чтобы решить, будто украинскому стягу место как у здания самого дворца, так и заседания?! И если губернатора это не смутило, значит и он оторван от реальности наравне с подчиненными», – заметили авторы Telegram-канала «Невский дозор».

Издание «Фонтанка» назвало Таврический дворец «самым невоинственным местом страны». Вечером 15 апреля флаг Украины сорвал молодой человек. Незарегистрированная партия «Другая Россия» взяла на себя ответственность за произошедшее. Петербуржцы поддержали акцию, а губернатора назвали «трусом» и отметили, что появление украинской символики в центре Северной столицы показало, как равнодушно градоначальник относится к семьям погибших бойцов СВО. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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