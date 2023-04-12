Акции Беглова пошли вниз на «Бирже губернаторов» после скандала с появлением украинского флага в центре Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов потерял позиции на «Бирже губернаторов». Его акции пошли вниз из-за крупного скандала, связанного с появлением флага Украины на флагштоке возле Таврического дворца, считают СМИ.

«ПолитБрокер» каждую неделю публикует рейтинг губернаторов. Оказалось, акции Беглова за прошедшую неделю упали на несколько пунктов.

В Северной столице 14 апреля состоялось пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ. При этом на флагштоках возле здания Таврического дворца разместили в том числе флаг Украины. Произошедшее вызвало резонанс патриотически настроенной общественности. Беглов, судя по всему, посчитал уместной украинскую символику после теракта в кафе на Университетской набережной, где погиб военкор Владлен Татарский.

«Символизм? Да еще какой! Особенно после теракта 2 апреля, в котором ФСБ вышла на украинский след. Насколько вообще не в своем уме надо быть, чтобы решить, будто украинскому стягу место как у здания самого дворца, так и заседания?! И если губернатора это не смутило, значит и он оторван от реальности наравне с подчиненными», – заметили авторы Telegram-канала «Невский дозор» .

Издание «Фонтанка» назвало Таврический дворец «самым невоинственным местом страны». Вечером 15 апреля флаг Украины сорвал молодой человек. Незарегистрированная партия «Другая Россия» взяла на себя ответственность за произошедшее. Петербуржцы поддержали акцию, а губернатора назвали «трусом» и отметили, что появление украинской символики в центре Северной столицы показало, как равнодушно градоначальник относится к семьям погибших бойцов СВО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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