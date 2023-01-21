В Санкт-Петербурге синоптиками опять ожидается потепление

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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области опять ожидается потепление. Январь в этом году уже в целом оказался теплее по сравнению со статистической нормой. Синоптик Леус привел прогноз погоды на ближайшие дни в регионе.
Согласно ему, начало новой недели ожидается умеренно морозным, температура воздуха ожидается в среднем на отметке в -4 градуса. Хотя в городе и области прогнозируются минусовые температуры в начале недели, уже завтра ожидаются осадки в виде мокрого снега и повышение температуры воздуха до нуля градусов.
Сегодня жители региона поделились в интернете фотографиями вербы. Это растение неожиданно для зимнего времени года распустилось. Специалисты объясняют это явление продолжительной теплой погодой.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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