В Санкт-Петербурге синоптиками опять ожидается потепление

Сегодня, 20:09

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В Санкт-Петербурге синоптиками опять ожидается потепление
Фото из открытых источников

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области опять ожидается потепление. Январь в этом году уже в целом оказался теплее по сравнению со статистической нормой. Синоптик Леус привел прогноз погоды на ближайшие дни в регионе.

Согласно ему, начало новой недели ожидается умеренно морозным, температура воздуха ожидается в среднем на отметке в -4 градуса. Хотя в городе и области прогнозируются минусовые температуры в начале недели, уже завтра ожидаются осадки в виде мокрого снега и повышение температуры воздуха до нуля градусов.

Сегодня жители региона поделились в интернете фотографиями вербы. Это растение неожиданно для зимнего времени года распустилось. Специалисты объясняют это явление продолжительной теплой погодой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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