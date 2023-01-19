В Санкт-Петербурге в Шушарах планируется открыть новую школу

Сегодня, 21:34

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В Санкт-Петербурге в Шушарах планируется открыть новую школу
Фото из открытых источников

В Санкт-Петербурге в Шушарах планируется открыть с 1 февраля новую школу № 93 для учеников начальных классов. В администрации города сообщается, что она рассчитана на 1925 человек, а с 1 февраля в ней по плану начнут учебу 750 учеников. В новый объект входит два здания: для проведения уроков и для занятий физкультурой. Школу посетили с официальным визитом чиновники администрации. Они также приняли участие в открытии нового детского сада № 51.

В ходе официального осмотра зданий чиновники рассказали о ситуации в Санкт-Петербурге в сфере строительства новых объектов. Они сообщили, что в городе гораздо больше строится объектов для жилья, а не для социального назначения. При этом, отметили они, следует особенно обратить внимание в этом отношении на новые районы города.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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