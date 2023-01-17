Общественница Баханович пригласила петербуржцев на судебное заседание по иску против Беглова

Жители Екатеринбурга перечислили лекарства, которые не найти в аптеках города
В Екатеринбурге возникли проблемы с наличием в аптеках некоторых видов лекарств. Издание «E1.RU» пишет о том, что за...Подробнее
Петербургский Куйбышевский районный суд рассмотрит иск юриста Ирины Баханович в отношении губернатора Александра Беглова и Комитета по благоустройству. В личном Telegram-канале она пригласила на заседание всех желающих горожан. Мероприятие состоится 8 февраля.
Напомним, что Баханович отправила соответствующий иск 13 декабря на фоне плохой уборки улиц Северной столицы от снега и наледи. Уже 29 декабря она подала другой иск из-за блокировки ее аккаунта в социальных сетях.
Правозащитницу добавили в «черный список» в связи с неудобными вопросами. Примечательно, что так градоначальник неоднократно поступал со многими петербуржцами.
В интервью с изданием «Невские новости» юрист подчеркнула, что Беглова пора самого «заблокировать», так как он до сих пор не взял под контроль работу коммунальных служб в городе. По ее словам, он не только халатно относится жизни горожан, но и запрещает публично критиковать его деятельность.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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В Екатеринбурге возникли проблемы с наличием в аптеках некоторых видов лекарств. Издание «E1.RU» пишет о том, что за...Подробнее
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