Общественница Баханович пригласила петербуржцев на судебное заседание по иску против Беглова

Петербургский Куйбышевский районный суд рассмотрит иск юриста Ирины Баханович в отношении губернатора Александра Беглова и Комитета по благоустройству. В личном Telegram-канале она пригласила на заседание всех желающих горожан. Мероприятие состоится 8 февраля.

Напомним, что Баханович отправила соответствующий иск 13 декабря на фоне плохой уборки улиц Северной столицы от снега и наледи. Уже 29 декабря она подала другой иск из-за блокировки ее аккаунта в социальных сетях.

Правозащитницу добавили в «черный список» в связи с неудобными вопросами. Примечательно, что так градоначальник неоднократно поступал со многими петербуржцами.

В интервью с изданием «Невские новости» юрист подчеркнула, что Беглова пора самого «заблокировать», так как он до сих пор не взял под контроль работу коммунальных служб в городе. По ее словам, он не только халатно относится жизни горожан, но и запрещает публично критиковать его деятельность.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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