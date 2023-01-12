В Санкт-Петербурге по прогнозу синоптиков завтра ожидается усиление ветра

В Санкт-Петербурге на завтра, 15 января, объявлен желтый уровень по шкале опасности, связанной с погодными условиями. По прогнозу метеорологических служб завтра с 7:00 утра до 13:00 дня ожидается сильное усиление ветра. Синоптики прогнозируют скорость его порывов от 15 до 17 м/с. Эту информацию предоставил Росгидрометцентр.

На этом фоне административно-политические власти города для предупреждения жителей объявили повышенный уровень опасности. Им рекомендуется проявлять внимательность.

Между тем, в городе по-прежнему фиксируется температура воздуха, превышающая статистическую норму на шесть градусов, поэтому оттепель продолжается. А в Москве по прогнозу синоптиков сегодня, 14 января, выпадут осадки в виде ледяного дождя.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700