В Санкт-Петербурге синоптики прогнозируют оттепель

В Санкт-Петербурге по прогнозу синоптиков в ближайшее время ожидается смена осадков со снега на дождь и мокрый снег, а также устойчивое сохранение температуры воздуха на плюсовых показателях. Об этом написал в своем телеграм-канале синоптик Колесов.

Он сообщил, что, согласно метеорологическим наблюдениям, в воздушное пространство над городом надвигается теплый атмосферный фронт. Именно с его заходом синоптик связывает завершение снегопадов и выпадение осадков в виде дождей уже сегодня вечером.

Колесов также отметил, что сегодня зафиксировано заметное повышение температуры воздуха: до нуля и плюсовых значений. По мнению метеоролога, потепление сохранится в ближайшие дни. По прогнозу ожидается также усиление порывов ветра.

«На улице пока не заметно, но температура воздуха в Санкт-Петербурге уже перешла через 0 градусов, в Кронштадте уже больше +1 градуса, и продолжит в течение дня повышаться. Наступает продолжительный период с оттепелью, который, по расчетам на сегодняшний день, продлится почти неделю», – написал он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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