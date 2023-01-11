В Санкт-Петербурге на Кушелевской дороге потушили пожар

В Санкт-Петербурге в Калининском районе накануне, 12 января, вечером загорелось строительное помещение возле одного из домов. Информацию о происшествии предоставили в местном отделении МЧС. Сообщается, что в службе стало известно о возгорании небольшого строительного вагончика в 21:00 часов вечера. На место инцидента сразу отправилась пожарная команда.

Уточняется, что загорелась бытовка около дома №12, расположенном на Кушелевской дороге. Рядом с ним находится небольшое строительное помещение. К моменту прибытия пожарных этот вагончик, площадью около 10 квадратных метров, был охвачен огнем. Всего в тушении огня принимало участие десять человек команды, было задействовано две единицы специальной техники. Удалось полностью потушить возгорание к 21:33.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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