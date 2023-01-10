В Санкт-Петербурге около 4 часов тушили пожар на складе

В Санкт-Петербурге этой ночью произошел крупный пожар на складском помещении, расположенном на Свердловской набережной. По сведениям, предоставленным местным управлением МЧС, возгорание произошло на одноэтажном складе, известие о нем поступило 12 января в 02:51. Огонь распространился на площадь в 400 квадратных метра. На место происшествия выехали 45 пожарных и 10 единиц специальной техники.

На тушение пламени потребовалось несколько часов работы. В 03:23 пожару была присвоена более высокая степень сложности, №2. Его удалось локализовать и пресечь дальнейшее распространение через час работы. В результате в 04:44 степень сложности пожара была понижена. Полностью возгорание ликвидировали к 06:51, на это ушло в общей сложности около 4 часов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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