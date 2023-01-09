В Санкт-Петербурге сегодня в троллейбусе произошло задымление

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В Санкт-Петербурге в Калининском районе сегодня во второй половине дня произошло задымление в троллейбусе во время его движения. В региональном отделении МЧС уточнили, что о событии поступило сообщение в пожарную службу в 15:13. На место расположения транспортного средства сразу выехали десять сотрудников и две единицы специальной техники. К 15:36 возгорание было потушено.
После инцидента в пресс-службе «Горэлектротранса» привели несколько иные сведения о происшествии. Там сообщили, что это не было возгоранием и что во время задымления в троллейбусе находились двое пассажиров. Водитель сразу распорядился об их выходе из транспортного средства и обесточил его, затем связался с пожарными. «Водитель действовал по инструкции грамотно, эвакуировал пассажиров, обесточил троллейбус, вызвал пожарных. Движению ничего не мешает», – сообщили в ведомстве.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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