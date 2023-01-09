Синоптик Колесов проанализировал погоду в Санкт-Петербурге за первые январские дни

Синоптик Колесов проанализировал погодные условия в Санкт-Петербурге за первые десять дней января и рассказал прогноз на ближайшие дни. Он сообщил, что в первой декаде месяца текущего года отмечены сильные перепады в температуре воздуха. 1 января, указал Колесов, зафиксирован самый высокий температурный показатель за всю историю метеорологических наблюдений в городе. Однако уже спустя немного дней в Санкт-Петербурге наступили резкие сильные морозы.

Также определенные особенности Колесов отметил в отношении осадков. Он указал, что, согласно зафиксированным показателям, в городе за эти дни выпало снега в количестве 9,5 миллиметров. Синоптик отметил, что это составляет около 20% от статистической нормы. Он прогнозирует выпадение снега с 12 января.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700