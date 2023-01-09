Стала известна цена на билет на международный экономический форум в Санкт-Петербурге в 2023 году

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В пресс-службе российского конгресса сообщили о стоимости участия в мероприятиях Санкт-Петербургского международного экономического форума в текущем году. Она составит для заинтересованных предпринимателей почти 1 миллион рублей.
Проведение традиционного ежегодного форума в городе в 2023 году запланировано на даты с 14 по 17 июня. В качестве государства-гостя в этом году на мероприятии ожидаются представители Объединенных арабских эмиратов.
Сообщается, что единый пакет участника форума составляет 720 тысяч рублей. Он включает доступ на все запланированные мероприятия как в деловой, так и в культурной сфере, кроме работы пленарного собрания и специальных адресных приглашений. Также уточняется, что со 2 февраля цена билета на форум составит 960 тысяч рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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