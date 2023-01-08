В Санкт-Петербурге синоптики прогнозируют шквальный ветер

В Санкт-Петербурге административными органами власти объявлен повышенный уровень опасности с связи с погодными условиями, обозначаемый по соответствующей шкале как «желтый». Этот показатель означает, что эксперты оценивают условия погоды как потенциально опасные для людей, находящихся на улице.

В Санкт-Петербурге «желтый» уровень объявлен сегодня, 10 января, в связи с сильным шквальным ветром. Синоптики связывают его наступление с переменой воздушных масс над городом: вместо антициклона с Запада движется циклон, который несет более теплый воздух.

Процесс потепления после достаточно сильных морозов и приводит, как объясняют метеорологи, к формированию шквального ветра. Прогнозируется, что его порывы на побережье достигнут 15 м/с.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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