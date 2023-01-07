В Санкт-Петербурге синоптики сегодня прогнозируют мороз и ветер

Сегодня, 10:24

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В Санкт-Петербурге синоптики сегодня прогнозируют мороз и ветер
Фото из открытых источников

В Санкт-Петербурге сегодня по прогнозам синоптиков будет умеренный мороз и ветер. Об этом написал в своем телеграмм канале метеоролог Леус. Он сообщил, что по прогнозу в городе днем в первый рабочий день недели ожидается температура воздуха от -8 до -10 градусов.

Леус отметил, что метеорологи зафиксировали приближение к воздушному пространству над городом теплого атмосферного фронта с Запада, этот циклон несет некоторое потепление, усиление облачности и небольшие осадки в виде снега. Также по прогнозу ожидается ветер юго-восточного направления с порывами от 5 до 10 м/с.

Во вторник синоптики прогнозируют дальнейшие потепление, уже ожидается температура воздуха от -2 до -4 градусов и усиление снегопада.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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