В Санкт-Петербурге синоптики сегодня прогнозируют мороз и ветер

«Вылез из мясорубки»: компания «Конкорд» опубликовала поздравление пленного бойца ВСУ с Рождеством
Бойцы ЧВК «Вагнер» помогли украинскому пленному связаться с матерью накануне Рождества. Об этом сообщает пресс-служба...Подробнее
В Санкт-Петербурге сегодня по прогнозам синоптиков будет умеренный мороз и ветер. Об этом написал в своем телеграмм канале метеоролог Леус. Он сообщил, что по прогнозу в городе днем в первый рабочий день недели ожидается температура воздуха от -8 до -10 градусов.
Леус отметил, что метеорологи зафиксировали приближение к воздушному пространству над городом теплого атмосферного фронта с Запада, этот циклон несет некоторое потепление, усиление облачности и небольшие осадки в виде снега. Также по прогнозу ожидается ветер юго-восточного направления с порывами от 5 до 10 м/с.
Во вторник синоптики прогнозируют дальнейшие потепление, уже ожидается температура воздуха от -2 до -4 градусов и усиление снегопада.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Бойцы ЧВК «Вагнер» помогли украинскому пленному связаться с матерью накануне Рождества. Об этом сообщает пресс-служба...Подробнее
6 ноября в селе Мереть Новосибирской области похоронили сержанта Сергея Максимченко, погибшего в ходе «военной...Подробнее
Во Франции отмечено заметное подорожание оплаты коммунальной услуги по водоснабжению. Руководитель ведомства по...Подробнее
Издание The New York Times сообщает, что стоимость проведения всех ремонтных работ по починке ниток трубопровода...Подробнее
В селе Янино Всеволожского района Ленинградской области во двор одного из домов зашла лиса. Это произошло накануне...Подробнее
Жительница Петербурга обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину из-за отсутствия доступной среды для людей с...Подробнее
Ситуация с состоянием старинных зданий Петербурга вызывает серьезное беспокойство градозащитников и экспертного...Подробнее
В Санкт-Петербурге согласно метеорологическим наблюдениям прошлой ночью, на 8 января, зафиксирована самая холодная...Подробнее
В 2022 году из-за «военной спецоперации» РФ на территории Украины, на российскую экономику обрушилась огромное...Подробнее
В Санкт-Петербурге сегодня по прогнозам синоптиков будет умеренный мороз и ветер. Об этом написал в своем телеграмм...Подробнее
Комментировать