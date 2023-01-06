В Санкт-Петербурге этой ночью зафиксирована низкая температура

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В Санкт-Петербурге согласно метеорологическим наблюдениям прошлой ночью, на 8 января, зафиксирована самая холодная температура воздуха за всю эту зиму. Сообщается, что она составила -17,3 градуса.
Синоптик Леус привет свой прогноз погоды на ближайшие дни. Согласно нему, сегодня в городе днем ожидается температура от -12 до -14 градусов, что характеризуется метеорологами как показатели ниже обычной нормы на 9–10 градусов. Леус сообщает, что прогнозируется ветер северо-восточного направления с порывами от 4 до 9 м/с и отсутствие большого количества осадков.
В начале следующей недели по прогнозам синоптиков наступит постепенное потепление. В понедельник метеорологи ожидают днем от -9 до -11 градусов, а во вторник уже от -3 до -5.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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