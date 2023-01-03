В Санкт-Петербурге сегодня прошел снег

В Санкт-Петербурге сегодня, 5 января выпали осадки в виде снега, он шел не слишком сильно, но уже второй день подряд. В результате на улицах и дорогах города накопились сугробы, а также некоторые их участки покрылись льдом. Однако, отмечают жители, работа по уборке проводится немногими дворниками.

Жители в социальной сети ВКонтакте публикуют фотографии нечищенных улиц и комментируют ситуацию, связанную с работой коммунальных служб. Дело в том, что эти кучи снега не убираются в полной мере, но все больше накапливаются.

В течение нынешней зимы регулярно подвергается критике как работа сотрудников коммунальных служб, так и их руководства. Жители пишут в комментариях, что на улицах города не хватает дворников и снегоуборочной техники, что сугробы полностью не убирают.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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