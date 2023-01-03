В Санкт-Петербурге сегодня прошел снег

Сегодня, 17:39

0

Image 16+
В Санкт-Петербурге сегодня прошел снег
Фото из открытых источников

В Санкт-Петербурге сегодня, 5 января выпали осадки в виде снега, он шел не слишком сильно, но уже второй день подряд. В результате на улицах и дорогах города накопились сугробы, а также некоторые их участки покрылись льдом. Однако, отмечают жители, работа по уборке проводится немногими дворниками.

Жители в социальной сети ВКонтакте публикуют фотографии нечищенных улиц и комментируют ситуацию, связанную с работой коммунальных служб. Дело в том, что эти кучи снега не убираются в полной мере, но все больше накапливаются.

В течение нынешней зимы регулярно подвергается критике как работа сотрудников коммунальных служб, так и их руководства. Жители пишут в комментариях, что на улицах города не хватает дворников и снегоуборочной техники, что сугробы полностью не убирают.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Санкт-Петербурге сегодня прошел снег

Сегодня, 17:39

В Санкт-Петербурге авария на теплосетях

Сегодня, 07:54

Петербургские градозащитники сообщают о незаконном сносе здания НИЦ РВиА на Хрустальной

Вчера, 18:55

В Санкт-Петербурге в Выборгском районе в одном из домов прорвало трубу с водой

Вчера, 18:19

В Мурино грузовик попал в яму

Вчера, 08:34

В Санкт-Петербурге в районе Рябовского шоссе прорыв трубы

3-01-2023, 14:14

В Санкт-Петербурге сегодня синоптики прогнозируют снегопады

3-01-2023, 10:59

Петербург не готов к обещанному синоптиками снегопаду 3 января

2-01-2023, 20:30

В Санкт-Петербурге задержаны мигранты

2-01-2023, 09:04

Кашинский перешел из «СПБ Реновация» в GloraX для помощи Беглову в реализации КРТ

1-01-2023, 19:55

В Санкт-Петербурге этой ночью потушили пламя на крыше одного здания

1-01-2023, 10:39

В Санкт-Петербурге синоптики прогнозируют усиление ветра 1 января

31-12-2022, 19:34

Детские театры в Петербурге получат субсидию на фоне коррупционного скандала в «Мюзик-Холле»

31-12-2022, 15:26

В Санкт-Петербурге накануне вечером потушено возгорание автомобиля

31-12-2022, 08:34

В Санкт-Петербурге сегодня пробки на дорогах

30-12-2022, 21:24

В Санкт-Петербурге возрос спрос на зимние товары

30-12-2022, 09:29

В Санкт-Петербурге по решению суда приостановлено строительство на месте дома Басевича

29-12-2022, 15:24

В Санкт-Петербурге обсуждается вопрос о заводе на Обводном канале

29-12-2022, 07:54

Жители Санкт-Петербурга интересуются, для кого 31 декабря выходной

28-12-2022, 08:59

В Санкт-Петербурге запускается поезд в ретро стиле

27-12-2022, 12:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Александр Цыганов выпускник самарской семинарии погиб в зоне спецоперации

Александр Цыганов выпускник самарской семинарии погиб в зоне спецоперации

3-01-2023, 09:14

0

В зоне «военной спецоперации» РФ на территории Украины погиб выпускник самарской семинарии Александр Цыганов. Он...

Подробнее
Эксперты рассказали о стоимости газа в ЕС

Эксперты рассказали о стоимости газа в ЕС

3-01-2023, 20:09

0

В «Российской газете» опубликована статья, в которой эксперты рассказали о динамике цен на природный газ в государствах...

Подробнее
Мобилизованные из Ростова использовали гильзу от снаряда в качестве подставки под елку

Мобилизованные из Ростова использовали гильзу от снаряда в качестве подставки под елку

3-01-2023, 15:44

0

О том, как встречали Новый год мобилизованные из Ростова, рассказал один из них, опубликовав даже видеозапись в Сети....

Подробнее
В Белгородской области часовой стрелял в местного жителя

В Белгородской области часовой стрелял в местного жителя

3-01-2023, 21:49

0

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале проинформировал о неприятном инциденте,...

Подробнее
Тонкий русский лед - как выживают предприниматели на фоне спецоперации ВС из РФ

Тонкий русский лед - как выживают предприниматели на фоне спецоперации ВС из РФ

3-01-2023, 11:14

0

«Военная спецоперация» повлияла на все аспекты жизни россиян, затронув, в том числе и экономику. Издание «МК»...

Подробнее
Уроженка Тюмени Екатерина, прожив 30 лет в Италии, решила вернуться в Россию из чувства патриотизма

Уроженка Тюмени Екатерина, прожив 30 лет в Италии, решила вернуться в Россию из чувства патриотизма

Вчера, 10:39

0

Уроженка Тюмени Екатерина, прожив 30 лет в Италии, решила вернуться в Россию из чувства патриотизма. В Италии у женщины...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Ловушка для РФ: зачем в США придумали ценовой потолок на нефть

Ловушка для РФ: зачем в США придумали ценовой потолок на нефть

Вчера, 08:54

0

США добились введения потолка цен на нефть, для того, чтобы началось снижение поступлений в российский бюджет от...

Подробнее
Эксперт Михаил Зельцер перечислил лучшие валюты для сбережений в 2023 году

Эксперт Михаил Зельцер перечислил лучшие валюты для сбережений в 2023 году

3-01-2023, 17:09

0

В каких валютах в 2023 году лучше хранить накопления, рассказал эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир...

Подробнее
«Слепая зона»: Литовкин объяснил, почему системы ПВО иногда пропускают удары

«Слепая зона»: Литовкин объяснил, почему системы ПВО иногда пропускают удары

3-01-2023, 15:29

0

Система ПВО может пропустить воздушную угрозу в ряде случаев. Причину этого следует искать в «слепых зонах». Об этом...

Подробнее
Петербургские градозащитники сообщают о незаконном сносе здания НИЦ РВиА на Хрустальной

Петербургские градозащитники сообщают о незаконном сносе здания НИЦ РВиА на Хрустальной

Вчера, 18:55

0

По адресу Хрустальная улица, дом 1 начались работы по сносу исторического здания, в котором располагался...

Подробнее