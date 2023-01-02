В Санкт-Петербурге в Выборгском районе в одном из домов прорвало трубу с водой

В Санкт-Петербурге в Выборгском районе в одном из домов произошел прорыв трубы, по которой подается вода, что привело к сильному подтоплению парадного помещения и нескольких квартир. Поломка и распространение воды зафиксированы накануне вечером, после чего жильцы здания обратились к работникам коммунальных служб.

В пресс-службе района рассказали, что аварийная бригада оперативно прибыла на место, в течение 15 минут, были проведены сварочные работы по ликвидации прорыва в трубе, а также откачана вода.

«Аварийка приехала в течение 15 минут и перекрыла воду. Затем вызвали сварщика, который произвел работы по ликвидации места прорыва. Воду запустили потом обратно: без воды жильцы не остались. Все работы произвели в соответствии временным рамкам, которые предусмотрены нормативами», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в качестве причины аварии обозначен износ пожарного гидранта, о чем было известно еще в 2022 году после проведения соответствующей инспекции. Однако в декабре поменяли только некоторые трубы на чердаке и в подвале, но стояки планировалось сменить к февралю.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700