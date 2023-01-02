В Мурино грузовик попал в яму

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В городе Мурино, расположенном вблизи Санкт-Петербурга, большой грузовик провалился в яму на дороге по Воронцовскому бульвару. Она была сверху покрыта льдом и слоем снега, вследствие чего стала не слишком заметной. Местные жители обсудили ситуацию в интернете в социальных сетях.
Оказывается, что проблема вокруг проезда по этому маршруту отмечена уже давно. Пользователи соцсетей делятся рассказами о замеченных ими ранее случаях попадания транспортных средств и даже людей в эту яму на дороге. Они вспоминают, что недавно в нее упал прохожий, а в сутки в среднем там застревает около трех машин.
Жители уже подавали обращение в местную администрацию, чтобы этот участок дороги заасфальтировали, либо хотя бы выставили предупреждающие знаки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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