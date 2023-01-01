В Санкт-Петербурге в районе Рябовского шоссе прорыв трубы

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В Санкт-Петербурге произошла коммунальная авария в районе Рябовского шоссе: оказалась прорвана труба, по которой подавалась вода, около дома №121. Инцидент зафиксирован еще накануне, 2 января, однако руководство компании «Водоканал», в ведении которой находится эта инфраструктура, приняло решение о начале проведения ремонтных работ сегодня. Это объясняется заботой о сохранении подачи воды для пользователей.
«Решается вопрос об обеспечении водоснабжением пяти абонентов на время устранения неисправности. В настоящее время все абоненты с водой», – написано в официальном сообщении компании в телеграмм канале.
Жители города сняли на видео происходящее на месте аварии и опубликовали материал в интернете. Около места прорыва сформировалось большое по площади скопление воды. Жители полагают, что в случае наступления морозов обширный участок поверхности земли покроется льдом.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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