В Санкт-Петербурге сегодня синоптики прогнозируют снегопады

Сегодня, 10:59

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В Санкт-Петербурге сегодня синоптики прогнозируют снегопады
Фото из открытых источников

В Санкт-Петербурге местное отделение МЧС, ссылаясь на прогнозы погоды от синоптиков, предупреждает, что сегодня, 3 января, в городе ожидаются сильные снегопады. Начало выпадения большого количества осадков прогнозируется примерно с 10:00 часов утра. При этом ожидается, что если в первые часы пойдет снег, перемежаясь с дождем, то уже с середины дня это будут сплошные снегопады. Сохранение такой погодной ситуации метеорологи прогнозируют до самого вечера.

Региональное управление МЧС на фоне таких прогнозов рекомендует жителям города как можно больше времени проводить в своих домах и пореже выходить улицу, особенно же совершать поездки на транспортных средствах. Также в городе синоптики ожидают порывы ветра до 12 м/с.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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