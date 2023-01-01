В Санкт-Петербурге сегодня синоптики прогнозируют снегопады

Жизнь миллионов жителей в России серьезно меняется с 1 января 2023 года
С 1 января россиян ждет ряд изменений, которые повлияют на их доходы и расходы. В частности, с 1 января поднимется...Подробнее
В Санкт-Петербурге местное отделение МЧС, ссылаясь на прогнозы погоды от синоптиков, предупреждает, что сегодня, 3 января, в городе ожидаются сильные снегопады. Начало выпадения большого количества осадков прогнозируется примерно с 10:00 часов утра. При этом ожидается, что если в первые часы пойдет снег, перемежаясь с дождем, то уже с середины дня это будут сплошные снегопады. Сохранение такой погодной ситуации метеорологи прогнозируют до самого вечера.
Региональное управление МЧС на фоне таких прогнозов рекомендует жителям города как можно больше времени проводить в своих домах и пореже выходить улицу, особенно же совершать поездки на транспортных средствах. Также в городе синоптики ожидают порывы ветра до 12 м/с.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
С 1 января россиян ждет ряд изменений, которые повлияют на их доходы и расходы. В частности, с 1 января поднимется...Подробнее
Военно-политическое командование Украины готовит наступление на позиции российских войск сразу с трех направлений. С...Подробнее
Мобилизованные и добровольцы из Саратовской области после удара ВСУ по зданию в Макеевке Донецкой области в новогоднюю...Подробнее
Причиной мощного удара со стороны ВСУ в новогоднюю ночь по зданию с российскими военнослужащими и мобилизованными в...Подробнее
Третья мировая война все ближе, предупреждает аналитик Роберт Фарли. По его словам, с момента завершения холодной войны...Подробнее
Научный работник МГИМО Пономарева в интервью изданию RT прокомментировала заявления представителей киевского режима об...Подробнее
О том, сколько в Европе приходится платить за коммуналку, рассказали русскоговорящие жители ЕС изданию «МК». Они...Подробнее
Семь петербургских детских театров получат деньги на развитие из федерального бюджета. С 2023 по 2025 год им выделят в...Подробнее
В городе Магнитогорске Челябинской области появились сообщения о том, что граждане этого российского региона в...Подробнее
В Санкт-Петербурге, по прогнозу метеорологов завтра, 1 января ожидается ненастная погода. Синоптики считают, что...Подробнее
Комментировать