В Санкт-Петербурге задержаны мигранты

Сегодня, 09:04

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В Санкт-Петербурге задержаны мигранты
Фото из открытых источников

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов в ночь с 31 декабря на 1 января выполняли свои обязанности в обычном режиме и принимали отдельные особенные меры по контролю за порядком на некоторых мероприятиях.

В местном управлении министерства внутренних дел сообщили, что в эту ночь они задержали около 2 тысяч человек, которые прибыли в город из соседних с Российской Федерацией государств. Они пересекли границу с нарушениями юридических норм миграционного законодательства. Поэтому в качестве санкций им грозит определение денежных выплат в качестве штрафов и высылка из России.

Также сотрудники правоохранительных органов следили за движением людей около основной елки города, чтобы не формировалось большое скопление народа и, как следствие, давка.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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