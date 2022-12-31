В Санкт-Петербурге задержаны мигранты

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В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов в ночь с 31 декабря на 1 января выполняли свои обязанности в обычном режиме и принимали отдельные особенные меры по контролю за порядком на некоторых мероприятиях.
В местном управлении министерства внутренних дел сообщили, что в эту ночь они задержали около 2 тысяч человек, которые прибыли в город из соседних с Российской Федерацией государств. Они пересекли границу с нарушениями юридических норм миграционного законодательства. Поэтому в качестве санкций им грозит определение денежных выплат в качестве штрафов и высылка из России.
Также сотрудники правоохранительных органов следили за движением людей около основной елки города, чтобы не формировалось большое скопление народа и, как следствие, давка.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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