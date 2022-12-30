В Санкт-Петербурге этой ночью потушили пламя на крыше одного здания

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В Санкт-Петербурге сегодня ночью произошло возгорание на крыше одного из зданий в Пушкинском районе города. Об обстоятельствах события и его ликвидации сообщили в управлении местного МЧС. Известие о пожаре поступило ночью в 01:23. На место возгорания сразу были отправлены пожарные и техника.
К тому времени, когда они прибыли к горящему зданию, оказалось, что пламя охватывало уже не очень большую площадь крыши одного из зданий – около 1 квадратного метра. Выяснилось, что жители района сами в целом ликвидировали возгорание к моменту, когда приехали пожарные. В результате пламя полностью потушили.
Всего на место события было отправлено десять работников экстренных служб и две машины специальной техники.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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