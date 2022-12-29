В Санкт-Петербурге синоптики прогнозируют усиление ветра 1 января

37-летний врач-кардиолог Алексей из Уфы откровенно рассказал о своей мобилизации
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В Санкт-Петербурге, по прогнозу метеорологов завтра, 1 января ожидается ненастная погода. Синоптики считают, что текущие атмосферные процессы приведут к формированию условий для резкого усиления ветра, порывы которого, по прогнозам, составят до 15 м/с в районах около берега моря. Поэтому региональное управление МЧС по городу предупреждает жителей Санкт-Петербурга о прогнозируемом шквалистом ветре и советует сохранять повышенную внимательность в случае наступления такой погоды.
Ранее сообщалось, что в ночь с 31 декабря на 1 января ожидается теплая температура воздуха, даже плюсовые отметки и осадки в виде мокрого снега и дождя, но в последующие дни метеорологи прогнозируют похолодание и морозы, а также выпадение снега.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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