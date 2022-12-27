В Санкт-Петербурге обсуждается вопрос о заводе на Обводном канале

Политические власти Санкт-Петербурга в очередной заявляют о необходимости взять под административный контроль комплекс сооружений завода на Обводном канале. Он достаточно обширный и включает около 80 крупных зданий. Объект считается уникальным и уже с 2016 года администрация города периодически поднимает вопрос о мерах по отношению к нему.

Дело в том, что объект давно заброшен, а между тем, он расположен в центре города и достаточно обширен. Здания завода периодически обращаются, либо подвергаются возгораниям. Здесь часто гуляют посторонние люди. Считается, что объект давно нуждается в административном контроле, чтобы предотвращать пожары и разрушения.

Ранее политические власти Санкт-Петербурга предлагали устроить здесь то офисные помещения, то парковый комплекс. Сейчас объявлено, что планируется включить завод в реестр объектов регионального культурного значения.









Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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