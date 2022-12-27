В Санкт-Петербурге обсуждается вопрос о заводе на Обводном канале

Агентство по страхованию вкладов ищет, куда дели деньги четыре тысячи российских банкиров
Гендиректор госкорпорации Агентство по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников прокомментировал ситуацию на рынке за...Подробнее
Политические власти Санкт-Петербурга в очередной заявляют о необходимости взять под административный контроль комплекс сооружений завода на Обводном канале. Он достаточно обширный и включает около 80 крупных зданий. Объект считается уникальным и уже с 2016 года администрация города периодически поднимает вопрос о мерах по отношению к нему.
Дело в том, что объект давно заброшен, а между тем, он расположен в центре города и достаточно обширен. Здания завода периодически обращаются, либо подвергаются возгораниям. Здесь часто гуляют посторонние люди. Считается, что объект давно нуждается в административном контроле, чтобы предотвращать пожары и разрушения.
Ранее политические власти Санкт-Петербурга предлагали устроить здесь то офисные помещения, то парковый комплекс. Сейчас объявлено, что планируется включить завод в реестр объектов регионального культурного значения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Гендиректор госкорпорации Агентство по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников прокомментировал ситуацию на рынке за...Подробнее
Мобилизованные из Курганской области не готовят к боевым действиям, а заставляют подметать плац. Об этом рассказал...Подробнее
Петербургский предприниматель Евгений Пригожин, которого называют основателем ЧВК «Вагнер», готов «вписаться за своих»....Подробнее
В зону «военной спецоперации» отправился мастер тату из Екатеринбурга Василий Суворов. О цели своей поездки он сообщил...Подробнее
Всех, кто покинул РФ в период проведения «военной спецоперации», необходимо признать иноагентами. Об этом заявил в...Подробнее
Журналист из Самары Илья Круглов рассказал о том, какие комплекты получают мобилизованные перед отправкой на фронт. Он...Подробнее
Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков рассказал о том, что мобилизованным регион продолжает...Подробнее
В 2023 году в России прогнозируют рост заработных плат у бюджетников на 8%. При этом ожидается, что размер зарплат...Подробнее
В Омской области семья приняла бойца «военной спецоперации», от которого отказалась родная мать. Участник «военной...Подробнее
Наступающий год для российской экономики будет гораздо легче, чем уходящий. Об этом заявил первый вице-премьер РФ...Подробнее
Комментировать