В Санкт-Петербурге сегодня запланирован саммит СНГ

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Сегодня 26 декабря в Санкт-Петербурге запланировано проведение саммита политических руководителей государств СНГ в неформальной обстановке. Проведение таких встреч в конце года уже считается традиционным, на них приглашает российский президент Путин. В этом году он обратился с этим предложением к политическим руководителям участников СНГ 9 декабря в Бишкеке на работе евразийского совета по экономическим вопросам.
Нынешний саммит запланирован на 26 и 27 декабря, но основным рабочим днем намечен сегодняшний. Сообщается, что переговоры будут проводиться как в многостороннем, так и в двустороннем формате. Например, не исключается, что состоится диалог между президентом Азербайджана Алиевым и руководителем армянского правительства Пашиняном. При этом пресс-секретарь Песков уточнил, что в этом случае Путин не планирует принимать участие в беседе.
«Они (президент Азербайджана и премьер-министр Армении) будут в Петербурге, но встреча на троих не предусмотрена», – заявил Песков.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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