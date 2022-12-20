В Санкт-Петербурге с 2023 года собираются повысить тарифы на общественный транспорт

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В Санкт-Петербурге с начала 2023 года стоимость проезда на всех видах общественного транспорта, как наземного, так и подземного, подорожает примерно на 50 %. Об этих решениях сообщили представители городского комитета администрации по тарифам 21 декабря. Уточняется, что рост цен за проезд коснется как оплаты отдельных разовых поездок, так и проездных билетов.
Например, сейчас оплата метро по банковской карте или по единой карте петербуржца составляет 31 рубль, а с 1 января повысится до 47 рублей, а по жетону обойдется в 70 рублей. Стоимость поездки по проездным билетам увеличится на сумму более 8 % от нынешней.
Экономист Конягина рассказала о вариантах, как сэкономить в новых условиях. Она порекомендовала пользоваться либо банковской картой, либо региональной.
«Экономию составляет оплата картой "Мир" при ее регистрации в системе, это можно сделать на любой станции метро, а также такими региональными картами (по-старому — абонементами) для оплаты проезда в транспорте, как "Подорожник" у нас и "Тройка" в Москве», – отметила Конягина.
Она также посоветовала жителям города рассчитывать, сколько будет стоить поездка по нужному им маршруту на такси.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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