Синоптики прогнозируют потепление в Санкт-Петербурге

Сегодня, 09:49

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Синоптики прогнозируют потепление в Санкт-Петербурге
Фото из открытых источников

В Санкт-Петербурге по прогнозам синоптиков в ближайшие дни ожидается потепление. Метеоролог Леус сообщил, что это связано с приближением западных теплых воздушных масс. Сегодня, 20 декабря в городе еще ожидаются морозные температуры: утром до -10 градусов, а днем от -4 до -2. При этом в течение дня по прогнозу небо будет затянуто облаками с некоторыми прояснениями, пройдут осадки в виде снега, скорость юго-восточного ветра будет составлять от 3 до 8 м/с, сформируется местам гололед.

Метеорологи прогнозируют потепление в городе в последующие дни: завтра температуру от 0 до +2 градусов, а послезавтра от +1 до +3. В ночь на среду синоптики ожидают ледяные дожди, а днем уже мокрый снег, переходящий в дождь.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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