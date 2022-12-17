В Санкт-Петербурге собираются перекрывать Биржевой мост

В Санкт-Петербурге собираются перекрывать переправу по Биржевому мосту в определенное время ночью трое суток подряд 20, 21 и 22 декабря. Об этом сообщили представители пресс-службы компании «Мостотрест». Объект городской инфраструктуры намечено блокировать как для проезда транспортных средств, так и для передвижения пешеходов. Сообщается, что в качестве времени суток, когда собираются перекрывать мост, определены часы с 2:00 до 04:55 утра.

Целью перекрытия является проведение ремонтных работ на этой инфраструктуре. Биржевой мост реконструируется уже более года. В конце ноября текущего года он был введен в эксплуатацию, но о полном завершении ремонтных работ еще объявлено не было. Сообщается, что, согласно плану, намечается завершить ремонт в мае следующего года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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