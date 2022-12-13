Синоптик Колесов привел прогноз погоды в Санкт-Петербурге

UFA1.RU: врач-уролог Ильнур Закиров из Уфы рассказал о своей мобилизации
После того как в России была объявлена мобилизация, врач-уролог Демской больницы города Уфа Ильнур Закиров решил пойти...Подробнее
Синоптик Колесов представил свой прогноз погоды в Санкт-Петербурге в ближайшие дни до конца этой недели и на начало следующей. Он считает, что на выходных вследствие приближения западных воздушных масс в городе заметно потеплеет.
Колесов рассказал, что уже сейчас над городом происходит процесс повышения атмосферного давления, которому обычно сопутствует наступление антициклона. Именно его приближение в самые ближайшие дни прогнозирует синоптик и связывает с ним умеренные морозы и отсутствие сильной влажности.
«Так что пару дней в Санкт-Петербурге будет более прохладная (от –10 до –5 градусов) и сухая погода», — написал он.
Однако уже на выходных, согласно его прогнозу, к городу приблизятся циклоны с запада из северной Атлантики, которые принесут потепление до 0 градусов, а также снежные осадки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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