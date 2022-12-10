В Санкт-Петербурге работают над последствиями штрома

В Санкт-Петербурге работники МЧС совершили 12 декабря к 11 часам утра несколько выездов в связи с разными случаями, вызванными ненастной штормовой погодой. Сообщается, что всего сотрудники этих служб отправлялись на девять вызовов.

Четыре из них связаны с повреждениями, которые получали крыши строений. В двух случаях требовалось починить провода, по которым проводится снабжение электричеством домов. Еще в двух случаях требовалось разобраться с последствиями сильного раскачивания деревьев от ветра. И еще один вызов поступал по поводу починки дорожного знака.

Сообщается, что утром в городе шел сильный снегопад, улицы и дороги оказались занесены снегом. Жители отмечают, что работники коммунальных ведомств не успевают расчищать снег.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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