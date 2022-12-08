В Санкт-Петербурге синоптики прогнозируют усиление ветра

Сегодня, 11:34

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В Санкт-Петербурге синоптики прогнозируют усиление ветра
Фото из открытых источников

В Санкт-Петербурге по прогнозам синоптиков в понедельник ожидается значительное усиление ветра с резкими порывами, метели. Сегодня на улицы города опустился туман. Об этом сообщает местное управление МЧС.

Сложившиеся погодные условия характеризуются как сложные, особенно для водителей. Поэтому сотрудники МЧС призывают к повышенной внимательности на дорогах. Сообщается, что велика вероятность формирования гололедицы.

С понедельника метеорологи ожидают дальнейшее усложнение ситуации в связи с усилением ветра. Они прогнозируют, что его порывы скорее всего достигнут 15–18 м/с, а в районах около берега моря до 22 м/с. Метели обычно приносят увеличение снежных заносов, что дополнительно усложняет ситуацию для водителей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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