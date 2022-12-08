В Санкт-Петербурге синоптики прогнозируют усиление ветра

Техноблогер из Уфы решил покинуть Россию после объявления мобилизации
Техноблогер из Уфы решил покинуть Россию из-за мобилизации. Как рассказал 25-летний мужчина, на фронт он не хотел,...Подробнее
В Санкт-Петербурге по прогнозам синоптиков в понедельник ожидается значительное усиление ветра с резкими порывами, метели. Сегодня на улицы города опустился туман. Об этом сообщает местное управление МЧС.
Сложившиеся погодные условия характеризуются как сложные, особенно для водителей. Поэтому сотрудники МЧС призывают к повышенной внимательности на дорогах. Сообщается, что велика вероятность формирования гололедицы.
С понедельника метеорологи ожидают дальнейшее усложнение ситуации в связи с усилением ветра. Они прогнозируют, что его порывы скорее всего достигнут 15–18 м/с, а в районах около берега моря до 22 м/с. Метели обычно приносят увеличение снежных заносов, что дополнительно усложняет ситуацию для водителей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Техноблогер из Уфы решил покинуть Россию из-за мобилизации. Как рассказал 25-летний мужчина, на фронт он не хотел,...Подробнее
21-летний мобилизованный Максим Белоусов погиб в ходе «военной спецоперации» РФ на территории Украины. Гибель молодого...Подробнее
О том, куда обращаться женам в случае, если супруг оказался в зоне боевых действий, которые идут в ходе «военной...Подробнее
«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и...Подробнее
Российский президент поручил Министерству энергетики разобраться в ситуации вокруг природного газа, который компания...Подробнее
Отечественный военный эксперт Виктор Литовкин раскритиковал публикации западных и украинских СМИ, в которых...Подробнее
В Минеральные воды пришла минусовая температура, которая сопровождается мокрым снегом и ледяным дождем. Местные жители...Подробнее
Политолог Светов считает, что у американских политических властей не получится добиться исключения Российской Федерации...Подробнее
Компания INSA провела социологический опрос среди жителей Германии об отношении к работе руководителя правительства...Подробнее
В Ленинградской области запущены в эксплуатацию накануне после проведения ремонтных работ три мостовых перехода: через...Подробнее
Комментировать