В Санкт-Петербурге увеличивается высота снежного покрова

В Санкт-Петербурге продолжаются снегопады, вследствие которых растет высота снежного покрова. Осадки выпадают уже несколько дней, поэтому во дворах города, на тротуарах, дорогах накопились достаточно большие кучи снега. Вследствие этого, как сообщается, в городе возникло много автомобильных пробок, особенно в утреннее время.

Жители Санкт-Петербурга отмечают, что в этих условиях почему-то мало работает снегоуборочной техники и дворников. Поэтому в течение долгого времени снег не убирается во дворах, на дорогах.

Синоптики прогнозируют продолжение снегопадов в ближайшее время с некоторыми перерывами. Они отмечают, что с начала этой зимы в городе наибольшая высота снежного покрова – в 7–9 сантиметров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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