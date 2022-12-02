В Ленинградской области снегопады

Сегодня, 17:34

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В Ленинградской области снегопады
Фото из открытых источников

В Ленинградской области на этих выходных выпадает снег в значительном количестве. По прогнозам синоптиков снегопады продолжатся и в понедельник, осадки ожидаются и днем, и ночью. В этой ситуации актуальной становится работа снегоуборочной техники. В Ленинградской области значительное количество машин, около 300, задействовано в очищении дорог от снега и грязи.

«Сейчас на очистке региональных трасс работают около 300 единиц спецтехники», — сообщили представители администрации области.

Жители Санкт-Петербурга в социальных сетях пишут, что в городе другая ситуация. Они сообщают, что уборкой снега коммунальные службы почти не занимаются.

Синоптики прогнозируют продолжение снегопадов. В области в последние дни они фиксируют значительные колебания температуры от -2 до -11 градусов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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