В Санкт-Петербурге этим утром отмечена температура -10 градусов

В Санкт-Петербурге утром 26 ноября зафиксирована температура воздуха в -10,3 градуса. Синоптик Колесов, комментируя такие погодные условия, сообщил, что такой мороз последний раз в городе был отмечен 10 марта. Он также уточнил, что температура воздуха в -10 градусов для 26 ноября очень редка и что согласно официальным сведениям последний раз такой показатель в эту дату в Санкт-Петербурге был зафиксирован в 1987 году, то есть больше тридцати лет назад.

«Для 26 ноября такого значения не было более 30 лет, только в 1987 году температура воздуха в городе достигала –12,3 градуса», – написал Колесов.

Он добавил, что близкие температурные значения в Санкт-Петербурге ночью 26 ноября были также отмечены в 2010 году, когда столбик термометра опустился до -8,8 градусов. По прогнозам синоптиков следующей ночью в городе ожидаются такие же морозы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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