Жители Петербурга не желают платить за парковку в центре города и массово снимают номера с машин

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Несмотря на заявления администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о преимуществах платных парковок, жители города на Неве отказываются оплачивать стоянку и снимают номерные знаки с автомобилей.
В социальных сетях петербуржцы опубликовали кадры с набережной канала Грибоедова, где на платных парковках стоят автомобили без номеров. Жители Северной столицы не раз жаловались на неудобства платных стоянок и проблемы с оплатой, однако Беглов и его команда чиновников не желают слушать горожан.
Стоит также отметить, что, судя по моделям автомобилей на фотографиях, принадлежат они не простым петербуржцам, а значит пополнять городскую казну за счет инициативы Смольного не спешат даже сами чиновники.
Напомним, ранее СМИ отметили, что платные парковки в Петербурге могли быть созданы городской администрацией ради привлечения дополнительных средств за счет самой услуги и штрафов за неоплату места.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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