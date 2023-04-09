Жители Петербурга не желают платить за парковку в центре города и массово снимают номера с машин

Несмотря на заявления администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о преимуществах платных парковок, жители города на Неве отказываются оплачивать стоянку и снимают номерные знаки с автомобилей.

В социальных сетях петербуржцы опубликовали кадры с набережной канала Грибоедова, где на платных парковках стоят автомобили без номеров. Жители Северной столицы не раз жаловались на неудобства платных стоянок и проблемы с оплатой, однако Беглов и его команда чиновников не желают слушать горожан.

Стоит также отметить, что, судя по моделям автомобилей на фотографиях, принадлежат они не простым петербуржцам, а значит пополнять городскую казну за счет инициативы Смольного не спешат даже сами чиновники.

Напомним, ранее СМИ отметили, что платные парковки в Петербурге могли быть созданы городской администрацией ради привлечения дополнительных средств за счет самой услуги и штрафов за неоплату места.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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