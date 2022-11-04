В Санкт-Петербурге синоптики прогнозируют потепление

Сегодня, 15:19

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В Санкт-Петербурге синоптики прогнозируют потепление
Фото из открытых источников

В Санкт-Петербурге на этой неделе по прогнозам синоптиков ожидается заметное потепление. Уже в понедельник утром температура составляла 6–7 градусов выше нуля. Если на выходных шел снег, то на текущей неделе его по прогнозам сменят дожди, город накроют циклоны.

«Надо отметить, что предстоящая погода будет однотипной без значительных колебаний температуры воздуха и резких перепадов атмосферного давления. А вот увидим ли солнышко, даже непонятно. Скорее всего, нет. Циклоны с запада следуют постоянно, поэтому дожди разной интенсивности ожидаются практически каждый день до следующих выходных», – написал в своем канале синоптик Колесов.

Максимальная температура воздуха на неделе в Санкт-Петербурге по прогнозу составит +10 градусов и не будет опускаться ниже +6. Понижения столбика термометра ниже нуля не ожидается даже по ночам, причем в целом по Ленинградской области. Следующее похолодание Колесов прогнозирует только на будущей неделе.

А в Москве администрация продлила желтый уровень опасности в связи с сохранением на дорогах гололедицы. В городе продолжает выпадать снег с дождем.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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