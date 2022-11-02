В Санкт-Петербурге начался международный цирковой фестиваль

Мобилизованному из Челябинска заплатили 1,8 тыс. рублей, вместо обещанных 195 тыс
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В Санкт-Петербурге впервые начался мировой цирковой фестиваль, который приходится на 145-летие городского государственного цирка. На мероприятие приехали цирковые артисты из двадцати государств, среди них акробаты, жонглеры, гимнасты, дрессировщики животных. В течение нескольких дней они будут демонстрировать свои навыки в соответствующих цирковых номерах.
«И хочу подчеркнуть, что здесь дело уже не только в искусстве, но и в дружбе, которая нас объединяет уже долгие годы с известными русскими династиями и представителями циркового искусства. Это больше, чем просто работа. Поистине, просто человеческое удовольствие общаться, обмениваться опытом и быть приглашенным на фестиваль», – сказал руководитель фестиваля Брюно Лалой.
В качестве членов жюри выступают представители цирка от разных государств, среди них французы, венгры, бразильцы, итальянцы, англичане, турки и американцы. Мероприятие характеризуется экспертами как площадка для взаимодействия между цирковыми артистами из разных государств для взаимной демонстрации своих номеров.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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