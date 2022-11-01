Hyundai получила разрешение строить завод в Шушарах

В селении Шушары Ленинградской области компания Hyundai получила юридическое разрешение на постройку своего предприятия по сборке нескольких моделей автомобилей. Об этом сообщает издание «Деловой Петербург». Ранее на этом месте располагалось предприятие другой автомобильной фирмы General Motors. Разрешение выдано компании Hyundai, учрежденной в России в качестве основного представителя - японского.

Отмечается, что на новом предприятии планируется сборка трех моделей автомобилей, общая площадь постройки должна составлять около 940 тысяч квадратных метров. Компания уже вложила в проект инвестиций на сумму 36 миллиардов рублей.

Начало работы нового завода планируется с 2023 года, срок действия разрешения, выданного петербургским Госстройнадзором, простирается до мая 2024 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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