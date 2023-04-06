Беглов стал большим разочарованием: аналитик Очкивский высказался о политике губернатора

Губернатор Санкт-Петербург Александр Беглов полностью подстроил под себя законодательную власть, заявил эксперт-аналитик Сергей Очкивский после ситуации с выходом из парламента фракции «Справедливой России».

Исполнительная власть должна выстраивать определенный баланс, однако при Беглове произошел существенный перекос.

«Для меня Беглов стал очень большим разочарованием, потому что я знал его достаточно давно с 2003 года, когда он исполнял обязанности губернатора Санкт-Петербурга», — передает слова Очкивского vk-smi.ru .

Политика Беглова во многих вопросах продиктована лоббированием различных бизнес-структур, заявил эксперт.

«В этой возне и формируется исполнительная власть, полностью подмявшая под себя законодательную ветвь в Петербурге», — добавил Очкивский.

При этом многие представители бизнеса в Северной столице не являются государственными и не поддерживают спецоперацию. Беглов, в свою очередь, идет у них на поводу, преобразовывая в Петербурге законодательную власть, заявил аналитик.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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