Беглов стал большим разочарованием: аналитик Очкивский высказался о политике губернатора

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Губернатор Санкт-Петербург Александр Беглов полностью подстроил под себя законодательную власть, заявил эксперт-аналитик Сергей Очкивский после ситуации с выходом из парламента фракции «Справедливой России».
Исполнительная власть должна выстраивать определенный баланс, однако при Беглове произошел существенный перекос.
Политика Беглова во многих вопросах продиктована лоббированием различных бизнес-структур, заявил эксперт.
При этом многие представители бизнеса в Северной столице не являются государственными и не поддерживают спецоперацию. Беглов, в свою очередь, идет у них на поводу, преобразовывая в Петербурге законодательную власть, заявил аналитик.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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