Беглов стал большим разочарованием: аналитик Очкивский высказался о политике губернатора

Сегодня, 12:08

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Беглов стал большим разочарованием: аналитик Очкивский высказался о политике губернатора
Сергей Очкивский

Губернатор Санкт-Петербург Александр Беглов полностью подстроил под себя законодательную власть, заявил эксперт-аналитик Сергей Очкивский после ситуации с выходом из парламента фракции «Справедливой России».

Исполнительная власть должна выстраивать определенный баланс, однако при Беглове произошел существенный перекос. 

«Для меня Беглов стал очень большим разочарованием, потому что я знал его достаточно давно с 2003 года, когда он исполнял обязанности губернатора Санкт-Петербурга», — передает слова Очкивского vk-smi.ru.

Политика Беглова во многих вопросах продиктована лоббированием различных бизнес-структур, заявил эксперт. 

«В этой возне и формируется исполнительная власть, полностью подмявшая под себя законодательную ветвь в Петербурге», — добавил Очкивский.

При этом многие представители бизнеса в Северной столице не являются государственными и не поддерживают спецоперацию. Беглов, в свою очередь, идет у них на поводу, преобразовывая в Петербурге законодательную власть, заявил аналитик.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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